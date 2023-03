Cricketer Retires: राजनीति का शिकार हुआ ये दिग्गज, महज 31 की उम्र में कर दिया था संन्यास का ऐलान

Cricketer who retired too soon: इंडियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन (IPL-2023) का आगाज 31 मार्च से होना है. इसके लिए तमाम टीमें और खिलाड़ी तैयारियों में जुटे हैं. इस बीच हम आपको एक ऐसे दिग्गज खिलाड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने महज 31 की उम्र में रिटायरमेंट का फैसला कर लिया था. आईपीएल से वह दिग्गज बतौर कमेंटेटर भी जुड़ा रहा और जिंदगी का अंत भी मुंबई में कमेंट्री के दौरान हार्ट अटैक से हुआ.

ICC की ऑलटाइम बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-5 हम आज एक ऐसे खिलाड़ी का किस्सा बता रहे हैं, जिसकी बल्लेबाजी के मुरीद दुनियाभर में रहे. अपने आक्रामक तेवरों से मशहूर इस विक्टोरियन ने टेस्ट में 46.55 की औसत से 3631 रन बनाए. वहीं, वनडे इंटरनेशनल मैचों में उन्होंने 44.61 की औसत से 6068 रन जोड़े, जिसमें 7 शतक और 46 अर्द्धशतक शामिल रहे. वह वनडे में सर्वकालिक आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में नंबर-5 पर रहे. कमेंट्री के दौरान आया हार्ट अटैक जिस दिग्गज का जिक्र हो रहा है, वह कोई और नहं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ियों में शुमार डीन जोंस हैं. डीन जोंस ने जितना नाम क्रिकेट के मैदान पर कमाया, उतना ही सफल वह बतौर कमेंटेटर रहे. जब उन्हें साल 2020 में हार्ट अटैक आया, तब वह मुंबई में स्टार स्पोर्ट्स की कमेंट्री टीम का हिस्सा थे. उन्होंने 59 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था. 31 की उम्र में लिया था संन्यास डीन जोन्स के टेस्ट करियर का अंत काफी निराशाजन रहा. उन्हें 1992-93 में विवादास्पद रूप से टीम से बाहर कर दिया गया था, इसके चलते उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. तब उनकी उम्र महज 31 साल थी. वह श्रीलंका के खिलाफ सितंबर-1992 में अपने करियर का आखिरी टेस्ट मैच खेले. उन्होंने आखिरी बार ऑस्ट्रेलियाई टीम की जर्सी साल 1994 में पहनी, जब केपटाउन में टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच खेला था. हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com- सबसे पहले, सबसे आगे