Marnus Labuschagne ने लिए भारत के बेस्ट बल्लेबाज और गेंदबाज के नाम, इनसे थर थर कांपती है विरोधी टीमें

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया (Australia) के क्रिकेटर मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) इन दिनों एशेज सीरीज (Ashes Series) में बिजी है, उनकी टीम को अब 5वां और आखिरी टेस्ट इंग्लैंड (England) के खिलाफ तस्मानिया आइलैंड (Tasmania Island) के होबार्ट (Hobart) शहर में खेलना है.

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में खेला गया एशेज टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला ड्रॉ रहा जिसमें मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuschagne) भी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम (Australia Cricket Team) की प्लेइंग 11 में शामिल थे. उन्होंने मैच के बाद ट्विटर पर फैंस के सवालों का जवाब दिया.

Will be replying to questions for the next 30mins or so. Ask away - will do my best to get to as many as possible

— Marnus Labuschagne (@marnus3cricket) January 9, 2022