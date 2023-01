Video: क्रिकेट इतिहास में पहली बार किसी फील्डर ने पकड़ा ऐसा असंभव सा कैच, किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा

Michael Neser Controversial Catch: सिडनी सिक्सर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच रविवार को खेले गए बिग बैश लीग के मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कभी क्रिकेट के मैदान पर देखने को नहीं मिला है. क्रिकेट इतिहास में पहली बार किसी फील्डर ने ऐसा कैच लपका, जो आज तक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा. दरअसल, इस मैच में ब्रिस्बेन हीट के एक फील्डर माइकल नेसर के कैच की जमकर चर्चा हो रही है.

क्रिकेट इतिहास में पहली बार किसी फील्डर ने पकड़ा ऐसा कैच

माइकल नेसर इस कैच को बनाने के लिए 2 से 3 मीटर बाउंड्री के बाहर गए और फिर बाउंड्री के बाहर से ही बॉल को दो बार हवा में उछलते हुए ग्राउंड के अंदर ला दिया और फिर कैच पूरा कर लिया. सोशल मीडिया पर माइकल नेसर के इस कैच का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और इस कैच को लेकर विवाद भी खड़ा हो गया कि क्या ये कैच लीगल है या नहीं, क्योंकि फील्डर ने बाउंड्री के बाहर जाकर गेंद को दो बार हवा में उछालकर फिर अंदर कैच लिया है.

किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा

हुआ यूं कि सिडनी सिक्सर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच रविवार को खेले गए बिग बैश लीग के मुकाबले में सिडनी सिक्सर्स के बल्लेबाज जॉर्डन सिल्क बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, जॉर्डन सिल्क ने 23 गेंदों में 41 रन बना लिए थे. इससे पहले कि वह और भी खतरनाक होते तभी माइकल नेसर ने 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर उनका एक असंभव सा कैच लपक लिया.

Michael Neser's juggling act ends Silk's stay!

Cue the debate about the Laws of Cricket... #BBL12 pic.twitter.com/5Vco84erpj

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 1, 2023