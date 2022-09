Mohammad Hafeez: मोहम्मद हफीज ने रोहित को लगाई फटकार, फैंस से नहीं हुआ बर्दाश्त तो जमकर कर दी फजीहत

Mohammad Hafeez On Rohit Sharma: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुवाई में टीम इंडिया एशिया कप में बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है. भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से और हांग कांग टीम को 40 रनों से शिकस्त दी. भारत और Hong Kong के मुकाबले के बाद पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez) ने रोहित शर्मा पर बेतुका बयान दे उन्हें फटकार लगाई. जो फैंस से बर्दाश्त नहीं हुआ. इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने मोहम्मद हफीज की जमकर फजीहत कर दी.

Mohammad Hafeez ने दिया ये बयान

भारत और हांग कांग के बीच मैच के बाद मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez) ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि मौजूदा समय में रोहित शर्मा कन्फयूज्ड पर्सनैलिटी हैं. वह जो कह रहे हैं. वह ग्राउंड पर लागू नहीं हो पा रहा है. अभी भी जो मैंने बात की कि वो कह रहे हैं कि पिच अच्छी दिख रही है, हमें इस पर बल्लेबाजी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हम बॉलिंग करना चाहते थे. वह हांक कांग के खिलाफ हार से डर रहे थे.

फैंस ने लगाई क्लास

मोहम्मद हफीज (Mohammad Hafeez) के रोहित शर्मा के ऊपर बेतुका बयान देने पर फैंस भड़क गए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर मोहम्मद हफीज की जमकर फजीहत की है. एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि रोहित शर्मा शानदार कप्तान कर रहे हैं. अपनी कप्तान के दम पर ही उन्होंने पांच IPL टाइटल और 1 एशिया कप खिताब जीता है. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा है कि किसी के हाव भाव से उसकी कप्तान को जज नहीं करना चाहिए.

Whoever followed Rohit closely, he doesn't give much in the field as a captain, gives mostly his opinions to players after the game especially things which went wrong, Rohit was unhappy the way Ind bowled in last phases, he knows the improvement needed, not — Johns. (@CricCrazyJohns) September 1, 2022

His expressions should be the last thing to be bothered about. And as far as pressure is concerned, he's won world's best league s captain, twice with the margin of just 1 run. So he knows how to handle the pressure - very very well. — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 1, 2022

Seriously, In which cricket book is it written to judge someone's captaincy by expression?. With this body language and expression Rohit Sharma has won matches which is the best win percentage in the histo — (@ImTanujSingh) September 1, 2022

Extremely sorry to say to this to you @MHafeez22 bhai .. how can you describe that he has some kind of pressure!!! It’s an absolutely fake statement.. he is leading the teamcent leader skills .. soon you will see his batting time also .. wait bhai —@slourdulovess) September 1, 2022

भारत के लिए दूसरे सबसे सफल कप्तान

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) टी20 क्रिकेट में भारत के लिए दूसरे सबसे सफल कप्तान हैं. उन्होंने भारत के लिए 37 टी20 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें भारत ने 31 मैच अपने नाम किए हैं. वहीं, टीम इंडिया को सिर्फ 6 मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा है.

