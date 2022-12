Mohammad Kaif: 'भाई कुछ करो, पप्पी लो...KISS करो', मोहम्मद कैफ की चेतेश्वर पुजारा को सलाह; सुनकर नहीं रुकेगी हंसी

Mohammad Kaif On Cheteshwar Pujara: भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ धमाकेदार अंदाज में टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली. टीम इंडिया की तरफ से स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने कमाल का खेल दिखाया. उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से उन्हें 'मैन ऑफ द सीरीज' अवॉर्ड दिया. इसके बाद भारत के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने पुजारा से बातचीत की और उन्हें अनोखी सलाह दे डाली. आइए जानते हैं, इसके बारे में.

कैफ ने दी ये सलाह

भारत के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने उनसे बात करते हुए कहा, 'यार, 100 बनाके आप बड़ा साधारण सा सेलिब्रेशन करते हो. थोड़ा बैट घुमाओ, ऐसे पंच करो. क्योंकि वह टीवी पर दिखाया जाता है. तो लोग याद रखते हैं कि पुजारा स्कोर कर रहा है हर बार. नहीं तो हमेशा आपकी स्ट्राइक रेट की बात होती. कितना धीमा खेलते हो, उसकी बात होती है.'

कैफ ने आगे बोलते हुए कहा, 'भाई कुछ करो. ये जो ट्रॉफी मिली है, पप्पी लो.. Kiss करो. सोशल मीडिया पर डालो. लोगों को बताओ कि मैंने अच्छा खेला है और कमबैक मैच में 'मैन ऑफ द सीरीज' जीती है. पुजारा, प्लीज यार.’

Player of the Series @cheteshwar1 talks us through the match and how he is constantly trying to improve his batting skills #BANvIND #SonySportsNetwork pic.twitter.com/d6TV130qsf

— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) December 25, 2022