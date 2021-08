इस क्रिकेटर का दावा, 'इस्लाम कबूल करने के बाद बदल गई किस्मत, तोड़ डाला ये बड़ा रिकॉर्ड'

नई दिल्ली: पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ (Mohammad Yousuf) ने 2006 के कैलेंडर ईयर में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन उन्होंने इसका श्रेय अपनी बल्लेबाजी से ज्यादा श्रेय धर्म परिवर्तन को दिया. उन्होंने साल 2005 में इस्लाम (Islam) कुबूल कर लिया था.

मोहम्मद यूसुफ (Mohammad Yousuf) ने साल 1998 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था, तब वो यूसुफ योहाना (Yousuf Youhana) के नाम से जाने जाते थे. वो वॉलिस मैथीयाज (Wallis Mathias), एंटाओ डिसूजा (Antao D'Souza) और डंकन शार्प (Duncan Sharpe) के बाद पाकिस्तान (Pakistan) टीम की तरफ से खेलना वाले चौथे ईसाई क्रिकेटर बने थे.

यूसुफ ने साल 2004 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) की कमान संभाली, तब वो इस नेशनल टीम की कप्तानी करने वाले पहले गैर मुस्लिम खिलाड़ी बने थे. यूसुफ ने बताया कि वो अकसर तबलीगी जमात (Tablighi Jamaat) के सेशन अटैंड करते थे, जिसके बाद उन्होंने धर्म परिवर्तन जैसा बड़ा फैसला लिया.





मोहम्मद यूसुफ (Reuters)

विजडन (Wisden) को दिए गए इंटरव्यू में मोहम्मद यूसुफ (Mohammad Yousuf) ने माना था कि वह अपने साथी क्रिकेटर और पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व सलामी बल्लेबाज सईद अनवर (Saeed Anwar) से प्रभावित थे जो साल 2001 में अपनी बेटी बिस्माह (Bismah) की मौत के बाद काफी ज्यादा धार्मिक हो गए थे.



मोहम्मद यूसुफ, सईद अनवर और वसीम अकरम (फाइल फोटो)

