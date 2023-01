IND vs SL: मैच के आखिरी ओवर में हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा, शमी ने श्रीलंकाई कप्तान को किया आउट तो रोहित ने बुलाया वापस

IND vs SL, 1st ODI Match: भारत और श्रीलंका के बीच मंगलवार को गुवाहाटी में खेले गए पहले वनडे मैच के आखिरी ओवर में एक हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. दरअसल, टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मैच के आखिरी ओवर में श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका को 98 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया, लेकिन इसके बाद सभी उस समय हैरान रह गए जब टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका को आउट होने के बावजूद क्रीज पर वापस बल्लेबाजी के लिए बुला लिया.

मैच के आखिरी ओवर में हुआ हाईवोल्टेज ड्रामा

रोहित शर्मा की मदद पाकर श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने भारत के खिलाफ शतक भी ठोक दिया और अंत में 108 रन बनाकर नाबाद रहे. बता दें कि ये घटना मैच के आखिरी ओवर की है, जब मोहम्मद शमी गेंदबाजी कर रहे थे और श्रीलंका के बल्लेबाज कासुन रजिता स्ट्राइक पर थे. आखिरी ओवर में मोहम्मद शमी जब चौथी गेंद डालने जा रहे थे, तो उन्होंने नॉन स्ट्राइकर एंड पर श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका को क्रीज छोड़ता देख मांकडिंग रन आउट कर दिया. श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका तब 98 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे.

शमी ने श्रीलंकाई कप्तान को किया आउट तो रोहित ने बुलाया वापस

लेकिन सभी उस समय हैरान रह गए जब टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका को 98 रनों पर आउट होने के बावजूद क्रीज पर वापस बल्लेबाजी के लिए बुला लिया. कप्तान रोहित शर्मा ने खेल भावना की मिशाल पेश करते हुए आउट होने के बावजूद श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका को वापस बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर बुला लिया. श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने इसके बाद अपना शतक भी पूरा किया और अंत में 108 रन बनाकर नाबाद रहे. मैच के बाद श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका ने कप्तान रोहित शर्मा को धन्यवाद भी दिया.

Shami Mankaded Shanaka and Rohit Sharma told Shami to withdraw the appeal...Good Gesture from the Indian Captain

