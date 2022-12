BAN के खिलाफ भारत की ताकत हुई दोगुनी! Mohammed Shami की जगह 2 साल बाद इस प्लेयर को मिला मौका

Mohammed Shami Out From Test Series: भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर से खेलना है. लेकिन इससे पहले ही टीम इंडिया को तगड़ा झटका लगा है. भारत के मोहम्मद शमी चोटिल होने की वजह से पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. अब शमी की जगह टीम इंडिया में एक स्टार प्लेयर की एंट्री हुई है. ये खिलाड़ी कातिलाना गेंदबाजी करने में माहिर प्लेयर हैं. इस प्लेयर को करीब दो साल बाद टीम इंडिया में मौका मिला है. आइए जानते हैं, इन प्लेयर के बारे में.

शमी-जडेजा हुए बाहर



भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अभी तक अपने कंधे और घुटने की चोट से पूरी तरह से उबर नहीं पाए हैं और टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं. सेलेक्टर्स ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए मोहम्मद शमी की जगह नवदीप सैनी को मौका दिया है. नवदीप सैनी को करीब 2 साल बाद टीम इंडिया में मौका मिला है. उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच 15 जनवरी साल 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था.

: Changes to #TeamIndia’s squad for the Test series against Bangladesh.

Rohit Sharma ruled out of 1st Test. KL Rahul to lead. Abhimanyu Easwaran named as replacement.

Mohd Shami & Ravindra Jadeja ruled out of Test series. Navdeep Saini and Saurabh Kumar replace them.

— BCCI (@BCCI) December 11, 2022