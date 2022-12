Mohammed Siraj: 'उसमें मेरा जरूरी सामान है', सिराज का बैग हुआ गुम; ढूंढने के लिए इस तरह से लगाई गुहार

Mohammed Siraj Bag: भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को टेस्ट सीरीज में 2-0 में पटखनी दी थी, स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा थे. उन्होंने टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था. अब सिराज को श्रीलंका के खिलाफ होने वाली वनडे टीम में भी जगह मिली है. लेकिन इससे पहले ही वह मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं. आइए जानते हैं, इसके बारे में.

सिराज का बैग हुआ गुम

मोहम्मद सिराज ने ढाका से मुंबई के लिए वाया दिल्ली एयर विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट पकड़ी थी. लेकिन इस दौरान उनका एक बैग गुम हो गया, जिसकी उनकी चिंता बढ़ गई है. उन्होंने ट्विटर पर एयरलांइस को बैग गुम होने की जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मैं 26 दिसंबर को फ्लाइट यूके182 और यूके951 से ढाका वाया दिल्ली होते हुए मुंबई आ रहा था. मैंने 3 बैग के साथ चेक-इन किया, जिनमें से एक बैग गायब है. मुझे विश्वास दिलाया गया था, कि बिना देरी के मुझे बैग मिल जाएगा, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दी गई है.'

@airvistara will be found and delivered within no time but till now I have not heard anything. pic.twitter.com/Z1MMHiaSmR

मोहम्मद सिराज ने भी एक और ट्वीट करते हुए लिखा, 'इसमें मेरा सारा जरूरी सामान था. मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे को बैग को जल्दी तलाश कर दीजिए और जल्दी से जल्दी हैदराबाद पहुंचा दीजिए.'

It had all my important things. I request you to expedite the process and get the bag delivered to me in Hyderabad Asap. @airvistara

एयरलाइंस ने दिया जवाब

विस्तारा एयरलाइंस ने मोहम्मद सिराज को रिप्लाई देते हुए लिखा, 'Hello मिस्टर सिराज. यह सुनना दुर्भाग्यपूर्ण है. हमारा स्टाफ आपका बैग लगाने की पूरी कोशिश करेगा और जल्दी ही अपडेट भी देगा. प्लीज हो सके, तो आप हमें कॉन्टेक्ट नंबर सेंड कर दीजिए.'

Hello Mr. Siraj, this sounds unfortunate. Please note that our staff will try its best to locate your baggage and will update you at the earliest. Rest you to please share your contact number and a convenient time via DM to connect with you. https://t.co/IaDysdHZUk

— Vistara (@airvistara) December 27, 2022