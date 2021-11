IND vs NZ: Mohammed Siraj की चोट है कितनी गहरी? जानिए BCCI ने क्या कहा

रांची: टीम इंडिया (Team India) के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ जयपुर (Jaipur) के सवाई मानसिंह स्टेडियम (Sawai Mansingh Stadium) में फील्डिंग के दौरान बाएं हाथ में चोट लगा बैठे थे जिसकी वजह से उन्हें रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम (JSCA International Stadium) में खेले घए दूसरे टी20 मैच से बाहर होने के लिए मजबूर होना पड़ा.

मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) इस चोट की वजह से सेलेक्शन के लिए मौजूद नहीं हो पाए, उनकी गैरमौजूदगी में आरसीबी के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल (Harshal Patel) को इंटरनेशनल डेब्यू का मौका मिला. हर्षल को भारत के दिग्गज क्रिकेटर अजित अगरकर ने टी-20 कैप पहनाई.

Congratulations to @HarshalPatel23 who is set to make his #TeamIndia debut. @Paytm #INDvNZ pic.twitter.com/n9IIPXFJQ7

— BCCI (@BCCI) November 19, 2021