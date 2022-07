MS Dhoni Birthday: धोनी के बर्थडे पर फैंस ने दिया ये खास तोहफा, 'माही' के लिए किया दिल जीतने वाला काम

MS Dhoni 41th Birthday: महेंद्र सिंह धोनी की गिनती टीम इंडिया के सफलतम कप्तानों में होती है. उन्होंने अपने शांत और चतुर दिमाग से टीम इंडिया को कई मैच जिताए. उनकी कप्तानी में ही भारत ने 2007 का टी20 वर्ल्ड कप, 2011 वनडे वर्ल्ड कप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हासिल की. महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को हुआ था. अब धोनी के जन्मदिन पर फैंस ने उन्हें एक खास तोहफा दिया है.

फैंस ने की खास तैयारी

महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के 41वें जन्मदिन को सेलीब्रेट करने के लिए फैंस ने विजयवाड़ा में 41 फीट का कट आउट बनाया है, जिसमें वे अपना फेमस हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हुए दिख रहे हैं. अब ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. यह पहला मौका नहीं है, जब धोनी के कट आउट लगे हैं, इससे पहले भी केरल और चेन्नई में धोनी के कट आउट लगाए थे. धोनी इस समय इंग्लैंड (England) में हैं. वहीं पर वह अपना बर्थडे सेलीब्रेट कर सकते हैं.

41 feet cutout of MS Dhoni for his 41st birthday in Vijaywada District. pic.twitter.com/bj9JFa4EeL

— Johns. (@CricCrazyJohns) July 5, 2022