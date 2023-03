MS Dhoni: IPL के नए सीजन में नया हेयरस्टाइल... धोनी ने इस बार अपनाया ऐसा लुक, उम्र भी छिप गई!

चेन्नई टीम का ही पहला मैच

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 16वें सीजन की शुरुआत गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबले से होगी. यह मुकाबला अहमदाबाद के प्रतिष्ठित नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसके रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है. गुजरात की कप्तानी धाकड़ ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या संभाल रहे हैं जबकि चेन्नई टीम की कमान दिग्गज विकेटकीपर और भारत को 2 वर्ल्ड कप दिला चुके महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) के पास है. सीजन शुरू होने से पहले सभी टीमों के कप्तानों ने आईपीएल ट्रॉफी के साथ फोटो क्लिक की.

नए हेयरस्टाइल में दिखे धोनी

आईपीएल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर शेयर की गई है. इस फोटो में हालांकि 9 टीमों के कप्तान नजर आ रहे हैं. चेन्नई की जर्सी पहने महेंद्र सिंह धोनी ट्रॉफी के नजदीक हार्दिक पांड्या के साथ खड़े हैं. उनका नया हेयरस्टाइल थोड़ा फंकी है. उन्होंने बालों को कलर कराया है जिसे देखने के बाद उनकी उम्र का अंदाजा लगा पाना भी बेहद मुश्किल है. धोनी इस लीग के सबसे सफल कप्तानों में शुमार हैं जिन्होंने चेन्नई को 4 बार चैंपियन बनाया है.

Game Face

ARE. YOU. READY for #TATAIPL 202 pic.twitter.com/eS5rXAavTK

— IndianPremierLeague (@IPL) March 30, 2023