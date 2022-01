Viral Photos: क्रिकेट मैदान में नहीं, अपने खेतों में दिखे MS Dhoni, उगा रहे हैं ये फसल

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) को खेती और बागवानी बेहद पसंद है. यही वजह है कि उन्होंने अपने रांची वाले घर को फार्म हाउस के तौर पर तैयार कराया है. जब भी माही फुर्सत में होते हैं तब वो खेतों में नजर आते हैं,

आजकल एमएस धोनी (MS Dhoni) की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें वो अपने फॉर्म हाउस में नजर आ रहे हैं. यहां भी येलो कलर से उनका प्यार साफ झलक रहा है. दरअसल वो सरसों के खेत में हैं जहां पीली सरसों (Mustard) की फसल लहलहा रही है.

एमएस धोनी (MS Dhoni) आईपीएल (IPL) के शुरुआती एडिशन से ही चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के कप्तान हैं. 4 बार की इस चैंपियन टीम की जर्सी का कलर पीला (Yellow) है जो सरसों (Mustard) की फसल से मैच कर रहा है.

Latest pictures of Mahi in Mustard field at his farmhouse. #MSDhoni • #Dhoni • #WhistlePodu pic.twitter.com/owSA57ccEO

— Nithish Msdian (@thebrainofmsd) January 16, 2022