ICC टूर्नामेंट्स में क्यों एक ही ग्रुप में होते हैं भारत और पाकिस्तान? जानिए पर्दे के पीछे का खेल

नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच जब भी क्रिकेट मैच होता है तो माहौल किसी जंग से कम नजर नहीं आता. इसकी वजह है दोनों मुल्कों के बीच तनावपूर्ण रिश्ते और इन टीमों के बीच तगड़ी राइवलरी. फैंस को ऐसे मुकाबले का बेसब्री से इंतजार रहता है, इसका क्रेज किसी से छिपा नहीं है.

भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) पिछली बार आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) के दौरान दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम (Dubai International Stadium) में टकराए थे. इस मुकाबले में पाक ने टीम इंडिया को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी.

इस साल होने वाले आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप (ICC T20 World Cup) में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) की टीमें आमने सामने होंगी. 23 अक्टूर 2022 को ये मुकाबला मेलबर्न (Melbourne) के एमसीजी (MCG) में खेला जाएगा.

