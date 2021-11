Mumbai Indians के मालिक अब इस टी-20 लीग में करोड़ों लगाने को तैयार, खरीदेंगे नई क्रिकेट टीम

मुंबई: रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) आईपीएल इतिहास की सबसे कामयाब टीम है. इस फ्रेंचाइजी ने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी (IPL Trophy) पर कब्जा जमाया है. अब इस टीम के मालिक की नजर नई फ्रेंचाइजी खरीदने पर है

आईपीएल (IPL) की टीम मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries Limited) इमीरेट्स क्रिकेट बोर्ड (Emirates Cricket Board) की आगामी यूएई टी20 लीग (T20 league) में एक नई फ्रेंचाइजी का ओनरशिप हासिल करने के लिए तैयार है.

एक प्रेस रिलीज के मुताबिक, ‘ये कदम ग्लोबल फ्रेंचाइजी बेस्ट स्पोर्ट्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के क्रिकेट संचालन का पहला बड़ा विदेशी विस्तार है.’ गौरतलब है कि इमीरेट्स क्रिकेट बोर्ड (Emirates Cricket Board) टी-20 लीग के लिए जनवरी-फरवरी का विंडो तलाश कर रही है, लेकिन उम्मीद है कि टूर्नामेंट का पहला एडिशन फरवरी-मार्च 2022 में होगा.

Welcome to the family!

RIL will own & operate a team in the Emirates Cricket Board's upcoming UAE T20 League.

Read all the details #OneFamily #MumbaiIndians @EmiratesCrickethttps://t.co/ogTASI3oAv

— Mumbai Indians (@mipaltan) November 24, 2021