21 की उम्र में ही निकल गया पेट...नसीम शाह ने बना लिया ऐसा अपना हाल, लोगों ने उड़ाया मजाक

Pakistan vs Bangladesh Test: रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में उनके खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान के तेज गेंदबाज नसीम शाह पर सवाल उठ रहे हैं. नसीम ने बांग्लादेश की पहली पारी में 93 रन देकर 3 विकेट चटकाए. मेहमान टीम ने पाकिस्तान के 448/6 के जवाब में 565 रन बनाए, जो 117 रन की महत्वपूर्ण बढ़त थी. इसने बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ पहली ऐतिहासिक टेस्ट जीत की नींव रखी. बांग्लादेशी टीम ने 10 विकेट से जीत हासिल की और उसे सीरीज में 1-0 की बढ़त मिली. कप्तान से लेकर कोच तक पाकिस्तान टीम के सभी लोग बांग्लादेश से हारने के कारण आलोचनाओं के घेरे में हैं, जिनमें नसीम भी शामिल हैं.

नसीम को जमकर किया गया ट्रोल

नसीम शाह की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें उनका पेट निकला हुआ दिख रहा है. 21 साल के इस स्टार फास्ट बॉलर को इस तरह देखने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स हैरान हो गए. उन्हें यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि युवा खिलाड़ी फिटनेस इस तरह की है. इंटरनेट पर छाई एक तस्वीर में नसीम की पेट दिखाई दे रही है. लोगों ने जमकर उन्हें ट्रोल किया है. यह नसीम का पाकिस्तान के लिए एक साल से अधिक समय में पहला टेस्ट मैच था. उन्होंने पिछला टेस्ट मुकाबला जुलाई 2023 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था.

Check the fitness of Naseem Shah.

It is impossible for a 21 year old guy to have a bulging belly. Boys of this age who lie at home all day cannot have a bulging belly, whereas he is an athlete.

Bacchabazi is a very common practice in pakistan. That's the only reason.#PAKvsBAN pic.twitter.com/2M3uT99hIx

