Chris Gayle: 'मेरे उधार पैसे दो', IPL Auction में इस प्लेयर के 16 करोड़ में बिकते ही क्रिस गेल ने फोन पर किया तकादा!

IPL 2023 ऑक्शन में वेस्टइंडीज के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन की चांदी हो गई है. केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनके ऊपर बड़ी बोली लगाई और उन्हें 16 करोड़ रुपये में खरीदा है. साल 2022 में वह सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेले थे, लेकिन SRH टीम ने उन्हें रिटेन नहीं किया था. निकोलस पूरन के महंगा बिकते ही वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने उनसे फोन पर बड़ी बात कही है. गेल हमेशा से ही अपने बेबाक बयानो के लिए फेमस रहे हैं.

क्रिस गेल ने दिया ये बयान

आईपीएल मिनी ऑक्शन में ब्रॉडकास्ट पार्टनर Jio सिनेमा पर क्रिस गेल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े थे. निकोलस पूरन की बात ही क्रिस गेल ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए. गेल ने फोन उठाकर नकली एक्टिंग करते हुए कहा, 'निक्की पी, (निकोलस पूरन) मैंने जो पैसे तुमको उधार दिए थे, क्या अब वो मुझे वापस लौटा सकते हो.' गेल का यह वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है.

