IND vs AUS: पहले टेस्ट में नहीं मिला था मौका, अब इस धुरंधर खिलाड़ी का सबके सामने छलका दर्द

India vs Australia, Travis Head on No Selection in Team: बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज के शुरुआती दो मैचों में पैट कमिंस के नेतृत्व में खेलते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा. उसे दोनों ही मैचों में महज 3 दिन में ही हार झेलनी पड़ी. वहीं, भारतीय क्रिकेट टीम ने गेंद और बल्ले, दोनों से अच्छा खेल दिखाया. हालांकि गेंदबाजों का योगदान खासा अहम रहा. इस बीच एक खिलाड़ी का सभी के सामने दर्द छलका है, जिसे नागपुर टेस्ट में प्लेइंग-11 का हिस्सा नहीं बनाया गया था.

0-2 से पीछे है ऑस्ट्रेलिया धुरंधर ओपनर रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है. टीम इंडिया ने 4 मैचों की इस सीरीज में 2-0 की बढ़त बना रखी है. अब इंदौर में एक मार्च से सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है, जिसके लिए तैयारियां जोर-शोर से चल रही है. ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी शुरुआती दो मैचों में पैट कमिंस संभाल रहे थे लेकिन अब वह स्वदेश लौट गए हैं और तीसरे टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं होंगे. नागपुर टेस्ट में मौका ना मिलने से निराश थे हेड इस बीच एक खिलाड़ी ने बड़ा बयान दिया है, जिन्हें नागपुर में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं बनाया था. उन्होंने कहा, 'यह कुछ ऐसा था जिसकी भारत दौरे पर आने के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी. इसे लेकर काफी चर्चा हुई. सबके अलग-अलग मत हैं. मैं कोचिंग स्टाफ और सेलेक्टर्स का सम्मान करता हूं. मेरा उनके साथ काफी मजबूत रिश्ता है. मैच शुरू होने के अगले दिन मैंने खुद से कहा कि मैं अब भी दौरे पर हूं और ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा हूं. मैं अब भी वहीं कर रहा हूं जो मुझे पसंद है. मुझे अब भी लगता है कि मैं एक बेहतरीन जगह पर हूं. यह सिर्फ एक सप्ताह था जो मेरे मुताबिक नहीं रहा.’ वापसी के लिए करना होगा एक काम ऑस्ट्रेलिया की टीम चार मैचों की सीरीज में 0-2 से पीछे है और ट्रेविस हेड ने भी माना कि सीरीज में वापसी के लिए उनकी टीम को कड़ी मेहनत करनी होगी. उन्होंने कहा, ‘हमारी टीम काफी मजबूत और एकजुट है. मैच के दौरान ऐसा समय होगा जब हमारी स्थिति मजबूत नहीं होगी लेकिन इससे निपटना होगा. आप जैसा चाहते हैं, वैसी परिस्थितियां नहीं होंगी. हमारे लिए अगले दो सप्ताह में हालांकि यह चुनौती की होगा. हमें यह देखना होगा कि कैसे लय हासिल करें और फिर उस पर पकड़ बनाएं. दर्शकों से भरे स्टेडियम में शोर के बीच खुद का समर्थन करना होगा.’ (PTI से इनपुट) हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com- सबसे पहले, सबसे आगे