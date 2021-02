Rahul Gandhi के Abs के दीवाने हुए Boxer Vijender Singh, Twitter पर बांधे तारीफों के पुल

नई दिल्ली: बीजिंग ओलंपिक में भारत के लिए ब्रॉन्ज मेजल जीत चुके बॉक्सर विजेंदर सिह (Vijender Singh) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की फिटनेस की तारीफ की है. 50 साल के कांग्रेस सांसद हाल में ही दक्षिण भारतीय राज्य केरल (Kerala) के दौरे पर मछुआरों के साथ समुद्र में छलांग लगाई थी.

There goes my people. I must follow them, for I am their leader. - Bapu once said

Shri @RahulGandhi brings Bapu's words to life by intimately connecting with the fisherfolk of Kerala. pic.twitter.com/5FYWeRodWm

— Congress (@INCIndia) February 27, 2021