अपने आखिरी मैच में सचिन तेंदुलकर के वो शब्द जिसने पूरी दुनिया की आंखों में भर दिए थे आंसू

मुंबई: क्रिकेट के भगवान और भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने 2013 में आज ही के दिन क्रिकेट को अलविदा कहा था. 16 साल की छोटी सी उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले इस खिलाड़ी ने सभी को अपना दिवाना बना लिया था. 24 साल के अपने शानदार क्रिकेट करियर में सचिन ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की लेकिन उनके स्वभाव से उनकी कामयाबी का अंदाजा लगाना नामुमकिन था.

सचिन (Sachin Tendulkar) ने अपना आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच अपने मुंबई के वानखेडे स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था. ये सचिन का 200वां टेस्ट था. इस टेस्ट मैच में सचिन ने 74 रनों की पारी खेली थी और वह नरसिंह देवनारायण की गेंद पर आउट हुए थे. भारत ने यह मैच पारी और 126 रनों से जीता था.

मैच के बाद उन्होंने शानदार भाषण दिया था जिसने पूरे विश्व भर के क्रिकेट प्रेमियों को भावुक कर दिया था. भाषण में सचिन ने कहा था, ‘22 यार्ड और 24 साल के बीच में जो मेरी जिंदगी रही, यह विश्वास करना मुश्किल है कि वो सफर खत्म हो चुका है’.

“My life, between 22 yards for 24 years, it is hard to believe that that journey has come to an end.”#OnThisDay in 2013 ... An emotional day for India fans

Sachin Tendulkar bid adieu to international cricket afterwrapped an innings victory over WI at the Wankhede pic.twitter.com/GDrfy7h4FJ

— ICC (@ICC) November 16, 2020