9 सितंंबर: जब 78 मैच के बाद सचिन के बल्ले से निकला था पहला वनडे शतक

नई दिल्ली: मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने अपने करियर में रन के वे पहाड़ खड़े किए हैं, जिन्हें देखकर हर किसी को हैरानी होती है. ठीक ऐसे ही क्रिकेट के भगवान के खाते में दर्ज 100 इंटरनेशनल शतकों का रिकॉर्ड तोड़ना भी असंभव सी ही बात साबित होगी. लेकिन क्या आप मानेंगे कि अपने करियर के दौरान टेस्ट मैच में महज 1 साल के भीतर शतक ठोक देने वाले सचिन को वनडे क्रिकेट में ऐसा करने के लिए 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 साल का वक्त लग गया था. इतना ही नहीं सचिन को ऐसा करने के लिए पूरे 78 मैच का इंतजार करना पड़ा था. इतने लंबे इंतजार के बाद सचिन का पहला वनडे इंटरनेशनल शतक 1994 में 9 सितंबर को ही रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो पाया था.

ONTHISDAY 09-09-1994 Sachin Tendulkar In his 78th ODI @sachin_rt Scored his International Odi vs Australia Singer World Series @ Colombo 1994 This was his Outing vs bowlers Like @ShaneWarne @glennmcgrath11 Scored only 6 in outing vs these bowlers @ Sharjah 1994 pic.twitter.com/7HB3w5fgEr

ओपनिंग में उतरने के बाद ही मिलने लगी थी आहट

सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर के पहले 69 मैच चौथे से छठे नंबर के बीच बल्लेबाजी करते हुए बचाए थे. इन सभी मैचों में या तो ऊपर के बल्लेबाजों के जल्द आउट होने के कारण सचिन पर बेहद दबाव रहता था और वे अपना नैसर्गिक खेल नहीं दिखा पाते थे या फिर सचिन के पिच पर उतरने के समय तक इतने ओवर खत्म हो जाते थे कि उनके लिए फटाफट गेंद को हिट करने के अलावा कोई चारा नहीं रहता था.

इसकी वजह से वो मिडिल ऑर्डर में ज्यादा बड़ी पारियां नहीं खेल सके थे. इस दौरान उनका सर्वाधिक स्कोर 84 रन का था, जो सचिन ने 1992 वर्ल्ड कप के दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ ड्यूनेडिन के मैदान पर खेले गए मुकाबले में बनाया था. लेकिन अपने 70वें मैच में सचिन को पहली बार न्यूजीलैंड में ही ऑकलैंड की पिच पर ओपनिंग करने का मौका मिला और सारा नजारा ही बदल गया. सचिन इस पारी में तो महज 49 गेंद में धुआंधार 82 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद उन्होंने अगली 8 पारियों में 3 अर्धशतक ठोक दिए, ये पारियां उनका पहला शतक जल्द ही आने की आहट दे रही थीं.

OnThisDay in 1994, @sachin_rt scored his MaidenODICentury . Sachin Scored 110 (8 fours 2 sixes) vs Aus at Colombo in Singer World Series.

फिर आया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रीलंका में मुकाबला

78 मैच बाद आखिरकार श्रीलंका में चल रहे सिंगर कप के दौरान 9 सितंबर, 1994 को सचिन तेंदुलकर अपनी सबसे पसंदीदी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग में उतरे. पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के लिए सचिन तेंदुलकर और मनोज प्रभाकर (Manoj Prabhakar) ने ओपनिंग विकेट के लिए 87 रन की शानदार साझेदारी की. इन 87 रन में मनोज प्रभाकर के महज 20 रन थे.

मनोज के आउट होने से सचिन पर दबाव बन गया, लेकिन वे जुटे रहे. दूसरे छोर पर विकट गिरते रहे और सचिन एकतरफ खड़े होकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी की बखिया उधेड़ते रहे. आखिरकार वो पल आ गया, जब सचिन ने अपने करियर का पहला वनडे शतक पूरा कर लिया. 119 गेंद में 8 चौकों और 2 छक्कों के साथ सचिन ने अपना शतक पूरा किया था. इसके बाद वो 130 गेंद में 110 रन बनाकर आउट हो गए. भारत ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 246 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को 47.4 ओवर में 215 रन पर लुढ़काकर 31 रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया.

OnThisDay in 1994, the first brick of the Tendulkar wall of ODI centuries was laid as @sachin_rt finally crossed the three-figure score in his 79th innings-

The rest, as they say, is history SachinTendulkar sachinpic.twitter.com/S4iO4YioB9

