WATCH: एक हाथ से अजूबा... चश्मा लगाए इस खिलाड़ी ने लपका असंभव सा कैच, लोग बोले- वाह

PAK vs NZ 2nd Test, Abrar Ahmed Video: क्रिकेट मैच में मैदान पर खिलाड़ी खूब कमाल करते हैं. अक्सर फील्डिंग से जुड़े वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. कई बार तो ऐसे-ऐसे कैच लपक लिए जाते हैं कि आंखों पर यकीन नहीं होता. ऐसा ही कुछ कराची में हुआ, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच जारी है. पाकिस्तान के एक क्रिकेटर ने एक हाथ से ऐसा कैच लपका कि खुद कीवी टीम का बल्लेबाज हैरान हो गया.

अबरार ने लपका शानदार कैच

पाकिस्तान के अबरार अहमद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में ये कमाल का कैच लपका. उन्होंने टॉम लाथम (62) को नसीम शाह की गेंद पर लपका. अबरार चश्मा लगाकर खेलते हैं. लाथम ने मिडविकेट की तरफ शॉट खेला लेकिन अबरार ने उसे एक हाथ से लपक लिया. यह कैच सचमुच में असंभव लग रहा था लेकिन अबरार ने नजरें जमाए रखीं और कामयाब हुए.

लाथम का लगातार दूसरा पचासा

लाथम ने अपनी टीम की दूसरी पारी में 62 रनों का योगदान दिया. उन्होंने 103 गेंदों का सामना किया और 11 चौके जड़े. लाथम ने पहली पारी में भी 71 रन बनाए थे. उन्होंने तब 100 गेंदों पर 9 चौके जड़े. 10वें नंबर पर बल्लेबाजी को उतरे मैट हेनरी ने पहली पारी में प्रभावित किया और 68 रन बनाकर नाबाद लौटे.

REMARKABLE CATCH

Abrar Ahmed with an unreal grab to send back Tom Latham #PAKvNZ | #TayyariKiwiHai pic.twitter.com/LVKmMmdfhs

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) January 5, 2023