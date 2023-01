PAK vs NZ: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच हुआ ड्रॉ, अंपायर के इस फैसले पर भड़के लोग; कहा-संन्यास ले लो

Pakistan vs New Zealand Test Series: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंचकर ड्रॉ हो गया. पाकिस्तान के लिए दूसरे टेस्ट मैच में सरफराज अहमद ने शानदार बल्लेबाजी और तूफानी शतक लगाया. आखिर में खराब रोशनी की वजह से मैच को पहले ही समाप्त कर दिया. न्यूज़ीलैंड को बस जीतने के लिए 1 विकेट की दरकार थी. जबकि पाकिस्तान को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे. ऐसे में मैच जल्दी खत्म करने की वजह से अब फैंस सोशल मीडिया पर अंपायर्स को ट्रोल कर रहे हैं.

इस वजह से होना पड़ा ट्रोल

न्यूजीलैंड ने आखिरी दिन पाकिस्तान को जीतने के लिए 319 रनों का टारगेट दिया. आखिरी दिन मैच इतने रोमांचक मोड़ पर आ गया कि पाकिस्तान को जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत थी. वहीं, न्यूजीलैंड को बस एक विकेट की आवश्यकता थी. लेकिन तभी खराब रोशनी की वजह से पाकिस्तानी अंपायर अलीम डार ने मैच ड्रॉ होने की घोषणा कर दी. जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं.

फैंस हुए गुस्सा

अंपायर अलीम डार के जल्दी मैच समाप्त की करने की वजह से सोशल मीडिया पर फैंस गु्स्सा हो गए हैं. एक यूजर ने लिखा है कि वह अलीम डार का सम्मान करते हैं. वह ICC के एलीट पैनल का भी हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा कि जब पूरी पाकिस्तानी टीम फेल हो जाती है. तब इस शख्स ने दो बार पाकिस्तान को हार से बचाया. तीसरे फैंस ने लिखा कि अलीम डार को 'मैन ऑफ द सीरीज' अवॉर्ड मिलना चाहिए.

Alot of respect for Aleem Dar, he represented Pakistan very well on ICC Elite Panel but he should now retire gracefully. pic.twitter.com/AcBsH1aQG7

— Shahzaib Ali (@DSBcricket) January 5, 2023