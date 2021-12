BAN vs PAK 2021: पाकिस्तान के क्रिकेटर ने इस जानवर को स्टेडियम में कराया लंच, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

नई दिल्ली: पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) के खिलाड़ी बांग्लादेश (Bangladesh) के कामयाब दौरे के बाद अपने वतन लौट गए हैं. वहां उन्होंने अपनी सभी मुकाबलों में जीत दर्ज की, जिसमें 3 टी-20 इंटरनेशनल और 2 टेस्ट शामिल थे.

पाकिस्तान ने पारी से जीता आखिरी टेस्ट

पाकिस्तान (Pakistan) ने पिछ्ला टेस्ट मैच 5वें दिन के आखिरी लम्हों में जीता. जब बाबर आजम की सेना ने मीरपुर (Mirpur) के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में बांग्लादेश (Bangladesh) को पारी और 8 रन से करारी शिकस्त दी.

The captain poses with the #BANvPAK T20I and Test series trophies.

T20Is: 3-0

Tests: 2-0 pic.twitter.com/vk6C3PLCXH — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 8, 2021

पाक प्लेयर ने बिल्ली को कराया लंच

पाकिस्तान के गेंदबाजों ने आखिरी टेस्ट के 5वें दिन विकेट लेने के लिए पूरा जोर लगा दिया. इसी दौरान पाक टीम का एक खिलाड़ी जानवर को खाना खिलाते हुए दिखा. शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में कुछ बिल्लियां मौजूद थीं जो शायद भूखी लग रहीं थीं. आबिद अली (Abid Ali) ने वहां एक सफेद बिल्ली को एक प्लेट में खाना परोसा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

It is not only the players who are taking lunch #BANvPAK pic.twitter.com/wZ0k3ErPZW — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) December 8, 2021

पाकिस्तान का अगला टारगेट है वेस्टइंडीज

बांग्लादेश (Bangladesh) से लौटने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) को वेस्टइंडीज (West Indies) के खिलाफ 3 टी-20 इंटरनेशनल और 3 वनडे मैचों की होम सीरीज खेलनी है. सभी 6 मुकाबले कराची (Karachi) के नेशनल स्टेडियम ( National Stadium) में खेले जाएंगे.