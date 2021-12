बल्लेबाजी करते हुए क्रिकेटर को अचानक हुआ सीने में दर्द, निकली ये बीमारी

कराची: पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली (Abid Ali) हाल ही में कायद-ए-आजम ट्रॉफी (Quaid-e-Azam Trophy) के दौरान सीने में दर्द की शिकायत के बाद एंजियोप्लास्टी (Angioplasty) से गुजरे हैं, जिसके बाद उनको आराम करने की सलाह दी गई है.

सेंट्रल पंजाब के लिए खेलने वाले आबिद को यहां यूबीएल क्रिकेट ग्राउंड में खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ 61 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए दो बार सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद क्रिकेटर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पीसीबी. ने तब एक बयान जारी कर कहा था कि बल्लेबाज में एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम (Acute Coronary Syndrome) बीमारी का पता चला है.



पीसीबी ने एक बयान में कहा, 'अपनी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के तहत, आबिद ने सुबह बिना किसी परेशानी के हल्की सैर की. वो अस्पताल में अपना पुनर्वसन जारी रखेंगे, जब तक कि उन्हें अगले हफ्ते की शुरुआत में छुट्टी नहीं मिल जाती.'

रिहैबिलिटेशन प्रोसेस से गुजरने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Crucket Team) के खिलाड़ी आबिद अली (Abid Ali) ने एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने फैंस से उनके लिए दुआ करने की गुजारिश की थी.

Abid Ali "Thanks to the Almighty, I am fine. I am requesting all of you to pray for my health. Tomorrow I have a minor procedure and I am asking for your prayers for success in that as well"

(Video courtesy PCB) #Cricket pic.twitter.com/V1wOPKnKIY

— Saj Sadiq (@SajSadiqCricket) December 21, 2021