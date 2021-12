इस टॉप क्रिकेटर पर लगा नाबालिग बच्ची से रेप का आरोप, बंदूक की नोक पर किया 'कांड'

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के लेग स्पिनर यासिर शाह पर एक शर्मनाक करतूत को अंजाम देने का आरोप लगा है. दरअसल, यासिर शाह और उनके दोस्त पर 14 साल की नाबालिग बच्ची से रेप और उसे धमकी देने के मामले में FIR दर्ज की गई है. इस खबर के फैलते ही क्रिकेट जगत में सनसनी मच गई है. यासिर शाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टॉप क्रिकेटरों में से एक माने जाते हैं और उनके खिलाफ इस तरह की खबरों ने क्रिकेट की दुनिया में हड़कंप मचा दिया है.

बंदूक की नोक पर रेप का आरोप

यासिर शाह और उनके दोस्त के खिलाफ दर्ज की गई FIR में नाबालिग बच्ची ने कहा कि क्रिकेटर के दोस्त फरहान ने बंदूक की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया, उसे परेशान किया और उस घटना का वीडियो बनाया. FIR के अनुसार, यासिर ने बच्ची को धमकी दी और चुप रहने को कहा. इतना ही नहीं उन्होंने बच्ची पर अपने दोस्त फरहान से शादी करने का दबाव भी बनाया. अब मेडिकल टेस्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराने की तैयारी में

इसके अलावा लड़की ने आरोप लगाया कि लेग स्पिनर यासिर शाह ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर वह घटना के बारे में कोई शिकायत दर्ज करती है, तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे. 35 वर्षीय यासिर के गिरफ्तार होने की कोई खबर या रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है. ऐसे में यह देखना बाकी है कि यह मामला कैसे आगे बढ़ता है. पुलिस अब बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराने की तैयारी में है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. मामले को लेकर हालांकि अब तक क्रिकेटर या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की ओर से कोई बयान नहीं आया है.

यासिर पर हुए चौंकाने वाले खुलासे

नाबालिग लड़की ने कहा कि जब उसने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी तो यासिर ने उससे कहा कि वह​ मुझे एक फ्लैट खरीदकर देगा और साथ ही अगले 18 साल तक मेरा खर्चा उठाएगा. जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ित लड़की ने जो एफआईआर लिखवाई है, उसमें उसने कहा है कि यासिर और उसके दोस्त फरहान ने कथित तौर पर बंदूक की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया. लड़की ने कहा, 'जब मैंने व्हाट्सएप पर यासिर से संपर्क किया और उसे मामले के बारे में बताया, तो उसने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि उसे कम उम्र की लड़कियां पसंद हैं.'

Some very Serious allegations against Yasir Shah. pic.twitter.com/p7TFe1zERW

— Taimoor Zaman (@taimoorze) December 20, 2021