पाकिस्तान ने 20वें ओवर में जीता मैच! वीडियो में देखिए आखिरी बॉल का ड्रामा

नई दिल्ली: पकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप 2021 में मिली हार को आगे भुलाते हुए आगे बढ़ गई है. पाकिस्तान की टीम ने बांग्लादेश को तीन टी20 मैचों की सीरीज में 3-0 से हराकर क्लीन स्वीप कर दिया है. टी20 सीरीज के तीसरे मैच में सोमवार को यहां शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पांच विकेट से हराकर सीरीज में क्लीन स्वीप किया है.

बांग्लदेश का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. सबसे ज्यादा मोहम्मद नईम ने 50 गेंदों में 47 रनों की पारी खेली. उनके अलावा और कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक ही नहीं पाया. पाकिस्तान के गेंदबाजों ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया, जिससे बांग्लादेश 20 ओवर में 7 विकेट के नुक्सान पर 124 रन ही बना पाया.

पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने मैच में शानदार खेल दिखाया. पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान ने 43 गेंदों में 40 रन और हैदर अली ने 38 गेंदों में 45 रनों की पारी खेली. 125 रनों का टारगेट चेस करने उतरी पाकिस्तानी टीम के ओपनर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन छठे ओवर में कप्तान बाबर (19) आउट हो गए. इस तरह पाकिस्तान ने पावरप्ले में 28 रन बनाए.

बांग्लादेश के कप्तान महमूदुल्लाह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन उनका ये फैसला सही साबित नहीं हो सका, पाकिस्तानी गेंदबाज शहनवाज ने बांग्लादेश को पहला झटका दिया, जिससे बांग्लादेशी टीम अंत तक उबर न सकी. पाकिस्तान की ओर इमाद वशीम और मोहम्मद कादिर को दो-दो और हैरिस राउफ ने 1 विकेट हासिल किया है.

The last ball drama!!

Congratulations #Pakistan for the #PakWash and best wishes for #Bangladesh. Although Mahmudullah performed well, BCB has a lot to do for real progress.#BANvPAK #PAKvBAN #BrotherhoodWon pic.twitter.com/kWGEeSjW3W

