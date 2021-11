पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से आई बड़ी खबर, 'सेमीफाइनल में हार के बाद कुछ भी ठीक नहीं था'

लाहौर: पाकिस्तान के बल्लेबाजी कोच मैथ्यू हेडन (Matthew Hayden) और गेंदबाजी सलाहकार वर्नोन फिलेंडर (Vernon Philander) ने शनिवार को बताया कि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हारने के बाद पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम में कुछ भी ठीक नहीं था.

कप्तान बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम के खिलाड़ी पूरी तरह से टूट गए थे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) द्वारा शुक्रवार को पोस्ट किए गए एक वीडियो में हेडन और फिलेंडर 11 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया से 5 विकेट मिली हार के बाद ड्रेसिंग रूम के माहौल पर चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हेडन ने कहा, 'जब आप ड्रेसिंग रूम का ऐसा माहौल देखते हैं तो आपको झटका नहीं लगता, बस दिल टूट जाता है, क्योंकि आप मैदान पर पूरी उम्मीदों के साथ जाते हो. लेकिन किसी जह से आप हार जाते हो तो यह अच्छा नहीं लगता. इसलिए आप ड्रेसिंग रूम का माहौल पूरी तरह से अलग देखते हो, जहां खिलाड़ी पूरी तरह से टूट कर उदास बैठे रहते हैं.

Babar Azam, Saqlain Mushtaq and Matthew Hayden are proud of their side despite a five-wicket defeat in #T20WorldCup semi-final. pic.twitter.com/kAem5PrWjj

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) November 11, 2021