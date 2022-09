Team India: भारत नहीं, क्रिकेट की दुनिया में छाई अब ये टीम! T20 इंटरनेशनल में ऐसा करने वाला बना पहला देश

Indian Team In T20 Cricket: टी20 क्रिकेट खेल का सबसे छोटा फॉर्मेट है, जहां जब बल्लेबाज छक्के लगाता है, तो दर्शक बहुत ही ज्यादा रोमांचित होते हैं. भारतीय टीम टी20 क्रिकेट में दुनिया की सबसे खतरनाक टीम मानी जाती है, उसके पास घाकड़ बल्लेबाज से लेकर खतरनाक गेंदबाज मौजूद हैं. लेकिन अब पाकिस्तान (Pakistan) टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक अनोखा रिकॉर्ड बना दिया है, जिसे आज तक दुनिया में कोई भी नहीं बना पाया है और टी20 क्रिकेट में ये रिकॉर्ड बनाने वाले वाला पाकिस्तान पहला देश है. आइए जानते हैं, इस रिकॉर्ड के बारे में.

Pakistan टीम ने बनाया ये रिकॉर्ड

पाकिस्तानी टीम (Pakistan) इंग्लैंड के साथ 7 टी20 मैचों की सीरीज खेल रही है. सीरीज अभी 2-2 से बराबरी पर है. सीरीज का चौथा टी20 मैच खेलने के साथ ही पाकिस्तान टीम टी20 इंटरनेशनल में 200 मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है. पाकिस्तान ने 200 टी20 मैच खेलते हुए 122 में जीत दर्ज की है. वहीं, 70 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे हैं.

A journey that began in 2006

