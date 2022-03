PAK vs AUS: हसन अली की गेंद स्टंप पर लगी, नहीं गिरी बेल्स; फिर भी अंपायर ने दिया आउट जानिए वजह

नई दिल्ली: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट लाहौर के मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच में एक ऐसी घटना हुई, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. हसन अली की एक गेंद विकेट पर लगी, लेकिन गिल्लियां नहीं गिरीं फिर भी अंपायर ने आउट दे दिया, जिससे सभी हैरान हो गए. आइए जानते हैं, पूरे वाक्ये के बारे में.

ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. जब विकेटकीपर बल्लेबाज ऐलेक्स कैरी बैटिंग कर रहे थे. तब हसन अली की एक गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी, लेकिन बेल्स नहीं गिरी फिर भी अंपायर अलीम डार ने कैरी को आउट दे दिया. गेंद स्टंप पर लगने के बाद मोहम्मद रिजवान के दस्तानों में चली गई थी. अंपायर के आउट देने की वजह से वहां पर हर कोई हैरान था.

Not sure y this was given out caught behind it’s clearly bounced before the keepers Aleem Dar up to his old tricks again pic.twitter.com/CgtHu41AmV

— Matt Walker (@MattLeeWalker88) March 22, 2022