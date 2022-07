Yasir Shah: इस PAK बॉलर ने फेंकी ऐसी जादुई गेंद, दिला दी शेन वॉर्न के 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' की याद; देखें VIDEO

Yasir Shah: पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच गॉल के मैदान पर खेला जा रहा है. इस मैच के तीसरे दिन पाकिस्तान के लेग स्पिनर यासिर शाह ने एक ऐसी गेंद फेंकी, जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया. इस गेंद को देखकर फैंस शेन वॉर्न (Shane Warne) की 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' को याद करने लगे.

यासिर ने फेंकी ये गेंद

यासिर शाह (Yasir Shah) ने लंबे समय बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में वापसी की है. जब उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका मिला है. उन्होंने उसका भरपूर फायदा उठाया है. श्रीलंका (Sri Lanka) के खिलाफ यासिर शाह ने कुसल मेंडिस को शानदार गेंद फेंकी, जिस पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई और मेंडिस उसे समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए. इसे देखकर फैंस को शेन वॉर्न (Shane Warne) को की 'बॉल ऑफ द सेंचुरी' की याद आ गई.

Just 22 years in but do you think this will be the ball of the century#SLvPAK pic.twitter.com/6hlg0M88pl

