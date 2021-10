Jarvo ने पार की मजाक की हद, New Zealand के मैच के दौरान मैदान में घुसा 'Pitch Invader'

नई दिल्ली: जब हाल में टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे (India Tour of England) पर गई थी तब 5 मैचों की टेस्ट सीरीज (IND vs ENG) के दौरान जारवो (Jarvo) नाम का शख्स 3 बार बिना इजाजत पिच में घुस आया. जब पहली बार जारवो ने ऐसा किया तो हर किसी ने मजाक में टाल दिया, लेकिन बार-बार ऐसा करने पर आयोजक हरकत में आ गए और इस शख्स पर कार्रवाई की गई. अब उसने एक दफा फिर ऐसी ही हरकत की है

'पिच इंवेडर' (Pitch Invader) के नाम से मशहूर शख्स जारवो (Jarvo) का असली नाम डेनियल जारविस (Daniel Jarvis) है, चूंकि वो 69 नंबर की जर्सी पहनता है इसलिए उसे 'जारवो 69' (Jarvo 69) भी कहा जाता है. फैंस ने उनकी इस शरारत को काफी पसंद किया था, लेकिन बार-बार ऐसा करने पर कई दिग्गजों में ऐतराज जताया था.

शख्स जारवो (Jarvo) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उसने एक बार फिर मैदान में घुसपैठ की है. इस बार उसने न्यूजीलैंड और वेल्स के बीच रग्बी मैच के दौरान मैदान में बिना इजाजत एंट्री मारी है. 30 अक्टूबर के दिन कार्डिफ के स्टेडियम में जारवो को मैदान में राष्ट्रगाण के वक्त घुसते हुए देखा गया.

इस घटना की वीडियो खुद डेनियल जारविस (Daniel Jarvis) अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है. कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'मैंने अभी-अभी न्यूजीलैंड के लिए अपना रग्बी डेब्यू किया है, जो कि ताकतवर वेल्स टीम का सामना कर रहे हैं.'

@philsteele1 @BBCScrumV good to see Jarvo finally getting a cap pic.twitter.com/SdoxJlJ1mt — Dave without Daf 3.5% #FBPA (@DaveandDaf) October 30, 2021