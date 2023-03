Captaincy: Captaincy: लंबे वक्त से टीम में जगह का इंतजार कर रहा था ये विकेटकीपर, सोने सी चमकी किस्मत और सीधे मिली कप्तानी

Captain for Series vs Sri Lanka and Pakistan: कोई खिलाड़ी अगर दो साल तक टीम से बाहर रहे और फिर अचानक से उसे एंट्री मिलते ही कप्तानी सौंप दी जाए तो इसे किस्मत नहीं तो और क्या कहा जाएगा. कुछ ऐसा ही हुआ है एक दिग्गज खिलाड़ी के साथ, जो अब अपने देश की क्रिकेट टीम की कप्तानी संभालेगा.

इस खिलाड़ी की चमकी किस्मत न्यूजीलैंड टीम को आगामी अप्रैल महीने में पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20 मैचों की क्रिकेट सीरीज खेलनी है. इसमें श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज तो पाकिस्तान के खिलाफ 5 टी20 और इतने ही वनडे मैच खेले जाएंगे. एक खिलाड़ी को न्यूजीलैंड टी20 टीम का कप्तान बनाया गया है जो करीब दो साल से इस फॉर्मेट में नहीं खेल रहा था. वह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि टॉम लैथम (Tom Latham) हैं. न्यूजीलैंड टीम का ऐलान श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ खेली जाने वाली सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. टी20 सीरीज में टॉम लैथम को न्यूजीलैंड टीम का कप्तान बनाया गया है. वह साल 2021 के बाद टी20 टीम में वापसी कर रहे हैं. भाग्य देखिए कि सीधे ही उन्हें कप्तानी सौंप दी गई. न्यूजीलैंड टीम में टिम साउदी, केन विलियमसन, ग्लेन फिलिप्‍स, डेवोन कॉनवे, मिचेल सैंटनर, फिन एलेन, माइकल ब्रैसवेल और लॉकी फर्ग्युसन जैसे खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया गया है. ये सभी खिलाड़ी 31 मार्च से भारत में शुरू हो रहे आईपीएल के 16वें सीजन (IPL-2023) का हिस्सा हैं. कोच ने जमकर की तारीफ टी20 टीम की कप्तानी सौंपने के बाद न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टीड ने टॉम लैथम की तारीफ की. उन्होंने कहा, 'हमने इस साल भारत के खिलाफ सीरीज में देखा कि टॉम लैथम के पास काफी शॉट्स हैं और अच्छी-खासी रेंज है. वह जरूरत पड़ने पर अलग-अलग क्रम पर बल्लेबाजी करने की भी काबिलियत रखते हैं. उन्होंने साल 2021 में बांग्लादेश के खिलाफ एक गैर-अनुभवी टीम का नेतृत्व किया था और उनकी कप्तानी-क्षमता से हम काफी प्रभावित हुए.' श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड की टी20 टीम: टॉम लैथम (विकेटकीपर, कप्तान), चाड बोब्‍स, मार्क चैपमैन, मैट हेनरी, बेन लिस्टर, एडम मिलने, डेरिल मिचेल, जिमी नीशम, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट, हेनरी शिपले, ईश सोढ़ी और विल यंग. पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड की टी20 टीम: टॉम लैथम (विकेटकीपर, कप्तान), चाड बोब्‍स, मार्क चैपमैन, मैट हेनरी, बेन लिस्‍टर, एडम मिलने, डेरिल मिचेल, जिमी नीशम, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट, हेनरी शिपले, ईश सोढ़ी, विल यंग, डैन क्‍लीवर, कोल मैकॉन्की और ब्‍लेयर टिकनर.