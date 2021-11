Racism in Cricket: नस्लवाद में काले कुत्ते का कनेक्शन, आरोपी क्रिकेटर ने मांगी माफी

नॉटिंघमशायर: यॉर्कशायर (Yorkshire) के खिलाड़ी अजीम रफीक (Azeem Rafiq) द्वारा नस्लवाद (Racism) का आरोप लगाने के बाद इंग्लैंड (England) के पूर्व क्रिकेटर एलेक्स हेल्स (Alex Hales) ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है.

एलेक्स हेल्स (Alex Hales) ने सभी फॉर्मेट्स में इंग्लैंड (England) के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं. वो साल 2009 के कथित विवाद को लेकर नॉटिंघमशायर (Nottinghamshire) काउंटी क्रिकेट क्लब द्वारा जांच का सामना कर रहे हैं.

A statement from Nottinghamshire County Cricket Club on equality, diversity and inclusion. pic.twitter.com/Q1lZQ4KnO3

— Nottinghamshire CCC (@TrentBridge) November 17, 2021