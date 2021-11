Racism in Cricket: नस्लवाद के मामले में सामने आया काले कुत्ते का कनेक्शन, क्रिकेटर ने लगाए गंभीर आरोप

लंदन: इंग्लैंड (England) के पूर्व बल्लेबाज एलेक्स हेल्स (Alex Hales) ने इन आरोपों से इनकार किया है कि उन्होंने अपने कुत्ते का नाम रखते हुए नस्लवाद (Racism) से जुड़े शब्द का इस्तेमाल किया. अजीम रफीक (Azeem Rafiq) ने आरोप लगाया था कि यॉर्कशर (Yorkshire) टीम के उनके पूर्व साथी गैरी बैलेंस (Gary Ballance) इस नाम का इस्तेमाल उन खिलाड़ियों के लिए करते थे जो श्वेत नहीं थे.

अजीम रफीक (Azeem Rafiq) ने मंगलवार को डिजिटल, संस्कृति, मीडिया और खेल समिति (डीसीएमएस) में शामिल ब्रिटेन के संसद सदस्यों के सामने डिटेल से यॉर्कशर काउंटी में अपने नस्लवाद और भेदभाव के तजुर्बे को शेयर किया.



अजीम रफीक (Azeem Rafiq) ने दावा किया कि इंग्लैंड के इंटरनेशनल प्लेयर गैरी बैलेंस (Gary Ballance) ‘केविन’ नाम का इस्तेमाल ‘अपमानजनक’ शब्द के रूप में उन खिलाड़ियों के संदर्भ में करते थे जो श्वेत नहीं थे. उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में सभी को इसकी जानकारी है.

अजीम रफीक (Azeem Rafiq) ने कहा कि एलेक्स हेल्स (Alex Hales) ने अपने कुत्ते का नाम ‘केविन’ रखा क्योंकि वह काला था. हेल्स ने बयान में कहा, ‘मैंने अपने खिलाफ लगाए आरोपों को सुना, मैं इसे सिरे से खारिज करता हूं कि मेरे कुत्ते का नाम रखे जाने का नस्लवादी शब्द से कोई संबंध है.’

एलेक्स हेल्स (Alex Hales) ने कहा, ‘अजीम रफीक ने जो रुख अपनाया और उसे जिन चीजों का सामना करना पड़ रहा है उसका मैं सम्मान करता हूं और मेरी सहानुभूति उसके साथ है. क्रिकेट में किसी भी तरह से नस्लवाद या भेदभाव की कोई जगह नहीं है और खेल से जुड़े अधिकारी अगर किसी भी तरह की जांच करने का फैसला करते हैं तो मैं खुशी से सहयोग करूंगा.’



एलेक्स हेल्स (Alex Hales) के काउंटी क्लब नॉटिंघमशायर (Nottinghamshire) ने भी बयान जारी करके कहा कि इस बल्लेबाज से जुड़े अजीम रफीक (Azeem Rafiq) के खुलासे के बाद उन्होंने उचित आंतरिक प्रक्रिया शुरू कर दी है.

