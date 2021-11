Video: अंपायर ने ठुकराई अपील तो भड़क उठे राहुल चाहर, जमीन पर फेंक दिया चश्मा

ब्लॉमफोन्टेन: भारत को अगले महीने दक्षिण अफ्रीका का दौरा करना है, जहां 17 दिसंबर से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. भारत के इस दक्षिण अफ्रीका दौरे में 3 वनडे और 4 टी20 इंटरनेशनल मैच भी शामिल हैं. भारत के इस दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले इंडिया A की टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गई है. इसी इंडिया A टीम से कुछ खिलाड़ी भारतीय टेस्ट टीम में चुने जा सकते हैं.

अंपायर पर भड़के राहुल चाहर

दक्षिण अफ्रीका A के खिलाफ जारी चार दिवसीय मैच के दौरान इंडिया A की ओर से खेल रहे लेग स्पिनर राहुल चाहर विवादों में आ गए हैं. राहुल चाहर मैच के दौरान अंपायर के एक फैसले से भड़क गए और उन्होंने अपना चश्मा जमीन पर फेंक दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

Rahul Chahar might get pulled up here, showing absolute dissent to the umpires call.

A double appeal and throwing his equipment. #SAAvINDA

Footage credit - @SuperSportTV pic.twitter.com/TpXFqjB94y

