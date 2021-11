'इस टीम का गुंडा मैं हूं', Fans ने यूं किया Team India के नए कोच Rahul Dravid का Welcome

नई दिल्ली: 'मिस्टर भोरोसेमंद' के नाम से मशहूर भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) को टीम इंडिया (Team India) का नया हेड कोच (Head Coach) नियुक्त किया है. आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) के बीचों-बीच बीसीसीआई ने अपने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए ये अहम जानकीरी दी.

रवि शास्त्री को रिप्लेस करेंगे राहुल द्रविड़

टीम इंडिया (Team India) के मौजूदा हेड कोच (Head Coach) रवि शास्त्री (Ravi Shastri) का कार्यकाल आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) के बाद खत्म हो रहा है. विराट कोहली (Virat Kohli) भी मौजूदा आईसीसी टूर्नामेंट के बाद भारतीय टी-20 टीम की कप्तानी छोड़ेंगे.

NEWS : Mr Rahul Dravid appointed as Head Coach - Team India (Senior Men) More Details — BCCI (@BCCI) November 3, 2021

फैंस ने यूं किया नए कोच का वेलकम

टीम इंडिया (Team India) के नए हेड कोच बनाए जाने पर राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के फैंस काफी उत्साहित हैं, ट्विटर समेत तमाम सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने 'द वॉल' का वेल्कम किया है. एक यूजर ने मजाकिया लहजे में कहा कि टीम को नया 'गुंडा' मिल गया है.

I think Rahul Dravid is going to make a fantastic head coach for #India … — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) November 3, 2021

Welcome #Rahuldravid as you come at a time where expectations are higher than ever. — Pallav (@palllavvv) November 3, 2021

The Wall has been officially appointed as Head Coach of Indian Cricket Team. Signs of great times ahead for as the man knows young turks in & out as both Dravid & youngsters are simultaneously graduating in the Indian team.#Rahuldravid #Headcoach@BCCI — Abhishek (@abhisportified) November 3, 2021

Congratulations to Rahul Dravid on being appointed as the next India men's head coach #CricketTwitter pic.twitter.com/jDMQFaDQyX — Lord's Cricket Ground (@HomeOfCricket) November 3, 2021

He is here for 5-10 yrs. I feel India is in similar situation as that of 2007. Need to build an extremely strong white ball team for 2023 & 2027. It would be interesting to see completely different mindsets working together #RahulDravid #indiancricket https://t.co/p5r5GgZLMS — Nitish Jangale (@jangale_nitish) November 3, 2021

Ravi shastri be like:

Saalon world cup tak to intezar kar lete#Rahuldravid #IndianCricketTeam pic.twitter.com/fWcnem3cAk — (@Shubhamsingh_45) November 3, 2021