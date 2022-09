Team India: इन दो बल्लेबाजों ने खटखटाया टीम इंडिया का दरवाजा, अपने खेल से दुनिया में मचाई सनसनी

New Zealand A Tour Of India: न्यूजीलैंड की ए टीम इस समय भारत के दौरे पर आई हुई है. न्यूजीलैंड की ए टीम (New Zealand-A) भारत दौरे पर तीन चार दिवसीय मैच और तीन वनडे मैच की सीरीज खेल रही है. दोनों टीमों के बीच खेले जा रहे पहले चार दिवसीय मैच में सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन (132 रन) और फॉर्म में चल रहे रजत पाटीदार (नाबाद 170 रन) के शतकों से भारत ए ने पहले मैच के तीसरे दिन न्यूजीलैंड ए के खिलाफ चार विकेट पर 492 रन बना लिए हैं.

दोनों बल्लेबाजों ने मचाया गदर

ईश्वरन (Abhimanyu Easwaran) ने शानदार शतक जड़कर समय पर टीम इंडिया के सेलेक्टर्स को आकर्षित करने का मौका बनाया लेकिन पाटीदार (Rajat Patidar) दिन के खेल का आकर्षण रहे. भारत ए की टीम पहली पारी के हिसाब से 92 रन से बढ़त बनाए है और अब एक दिन का खेल बचा हुआ है. ईश्वरन (Abhimanyu Easwaran) ने दूसरे दिन बल्लेबाजी करते हुए आक्रामकता दिखाते हुए 194 गेंद में 132 रन बनाए. फिर पाटीदार (Rajat Patidar) ने भी न्यूजीलैंड ए के आक्रमण की धज्जियां उड़ाईं.

इन खिलाड़ियों ने भी दिखाया दम

मुंबई इंडियंस के लिए सभी को प्रभावित करने वाले युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भी पारंपरिक प्रारूप में खेलते हुए बेहतरीन खेल दिखाया और वह पाटीदार के साथ पांचवें विकेट के लिए नाबाद 167 रन की साझेदारी के दौरान नाबाद 82 रन बना चुके हैं. भारत ए के लिए सभी भागीदारियां अहम रहीं लेकिन सरफराज खान (36 रन) बल्लेबाजों के मुफीद पिच पर बड़ी पारी खेलने से चूक गए जबकि वह अच्छी तरह बड़ा स्कोर बनाने की ओर थे.

पाटीदार का शानदार फॉर्म जारी

पाटीदार (Rajat Patidar) आईपीएल में करीब 400 रन बनाने के बाद शानदार फॉर्म में हैं. इसके बाद उन्होंने रणजी ट्राफी फाइनल में मैच विजयी शतक भी लगाया था और भारत ए के लिए पहली बार खेलते हुए शतक भी अपने नाम कर लिया. इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड ए के गेंदबाजों के खिलाफ 43 चौके और 11 छक्के लगाए हैं. आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच पहला चार दिवसीय मैच 1 से 4 सितंबर के बीच खेला जाएगा, वहीं दूसरा चार दिवसीय मैच 8-11 सितंबर तक खेला जाएगा. इसके बाद वनडे मैच 22 सितंबर, 25 सितंबर और 27 सितंबर को चेन्नई में खेले जाएंगे.

