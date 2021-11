Virat Kohli के इस खूंखार गेंदबाज ने मचाई तबाही, स्कॉटलैंड के बल्लेबाजों की उड़ाई धज्जियां

नई दिल्ली: आज भारतीय टीम का मुकाबला स्कॉटलैंड से हो रहा है. भारत ने स्कॉटलैंड की टीम को 85 रनों पर समेट दिया है. पिछले मैचों में फ्लॉप रहने वाले भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में धमाकेदार खेल दिखाया. जिससे स्कॉलैंड बड़ा स्कोर नहीं बना पाई.

गेंदबाजी में दिखाया कमाल

भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में कमाल की गेंदबाजी की. स्कॉटलैंड के बल्लेबाजों के पास उनकी गेंदों का कोई जवाब नहीं था. भारतीय टीम ने स्कॉटलैंड को सिर्फ 85 रनों पर ही ढेर कर दिया. स्कॉटलैंड टीम की कोई भी बड़ी साझेदारी भारतीय गेंदबाजों ने पनपने नहीं दी. जसप्रीत बुमराह को दो, मोम्महद शमी को 3 और आर. अश्विन को 1 विकेट मिला. वरुण चक्रवर्ती को कोई भी विकेट नहीं मिला लेकिन उन्होंने बहुत ही किफायती गेंदबाजी की. वरुण ने विराट कोहली के फैसले को सही साबित किया.

Shami with a brilliant yorker gets MacLeod. #T20WorldCup | #INDvSCO | https://t.co/nlqBbYrz37 pic.twitter.com/2N8fh8K2LP

इस गेंदबाज ने मचाया कहर

भारत के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने मैच में कहर ढा दिया. उनकी स्पिन ने ऐसा जादू दिखाया कि स्कॉटलैंड के बल्लेबाज क्रीज पर टिक ही नहीं पाए. जडेजा ने बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी की. उनकी गेंदों का तोड़ किसी भी बल्लेबाज के पास नहीं था. जडेजा ने अपने 4 ओवर के कोटे में 15 रन देकर 3 विकेट लिए, वो पिछले मैचों में शानदार गेंदबाजी नहीं कर पाए. लेकिन इस मैच में उन्होंने सारी कसर पूरी कर दी. उन्होंने मैदान पर गजब की चपलता दिखाई.

Unerring accuracy does the trick for Jadeja again

Another lbw dismissal for him as Leask is gone for 21.#T20WorldCup | #INDvSCO | https://t.co/nlqBbYrz37 pic.twitter.com/WoIMNcXeDH

— T20 World Cup (@T20WorldCup) November 5, 2021