T20 World Cup: सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुए तो क्या करेंगे? Ravindra Jadeja ने की 'सीधी बात नो बकवास'

नई दिल्ली: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) के सुपर 12 स्टेज मैच में टीम इंडिया (Team India) ने स्कॉटलैंड (Scotland ) के खिलाफ 8 विकेट की धमाकेदार जीत दर्ज की. इस फतह के बावजूद 'विराट सेना' का सेमाफाइनल में पहुंचना आसान नहीं होगा. इसको लेकर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने भी कमेंट किया है.

भारत और स्कॉटलैंड (India vs Scotland) के बीच खेले गए मुकाबले में रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने बेहरीन गेंदबाजी की और अपनी फिरकी में विपक्षी बल्लेबाजों को फंसा लिया. उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पैल में 3.75 की शानदार इकॉनमी रेट से 3 विकेट हासिल किए. सबसे खास बात रही कि उन्होंने 12 डॉट बॉल फेंके

यह भी पढ़ें- टीम इंडिया में शामिल होकर ही मानेगा ये क्रिकेटर, IPL के बाद भी आग उगल रहा है इनका बल्ला

रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को इस शानदार बल्लेबाजी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' (Player of the Match) अवॉर्ड से नवाजा गया. मैच के बाद 'सर जडेजा' प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से मुखातिब हुए.

.@imjadeja starred with the ball to set up #TeamIndia's superb 8⃣-wicket win over Scotland & bagged the Man of the Match award. #T20WorldCup #INDvSCO

Scorecard https://t.co/cAzmUe5OJM pic.twitter.com/Pvl6PTK4Ut

— BCCI (@BCCI) November 5, 2021