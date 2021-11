टीम इंडिया में शामिल होकर ही मानेगा ये क्रिकेटर, IPL के बाद भी आग उगल रहा है इनका बल्ला

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट फैंस इस वक्त आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में मशगूल हैं, इधर सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy) में यंग प्लेयर्स अपना जलवा दिखा रहे हैं. इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा ध्यान अपनी तरफ किसी ने खींचा है तो वो हैं ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad).

आईपीएल में ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) एमएस धोनी (MS Dhoni) की टीम चेन्नई सुपरकिंग्स (Chennai Super Kings) के तरफ से खेलते हैं, लेकिन सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी (Syed Mushtaq Ali Trophy) में वो महाराष्ट्र (Maharashtra) टीम का हिस्सा हैं.

यह भी पढ़ें- श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने के लिए ये 3 टीमें खेलेंगी बड़ा दांव! मेगा ऑक्शन में होगी तगड़ी जंग

महाराष्ट्र और पंजाब (Maharashtra vs Punjab) के बीच खेले गए मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) ने ओपनिंग करते हुए गदर मचा दिया और अपनी टीम की जीत को एकतरफा बना दिया.

Back to back Half century for Ruturaj Gaikwad in Syed Mushtaq Ali Trophy



80 Runs | 54 Balls | 8 Fours | 3 Sixes



Hotstar#PUNvMAH #WhistlePodu #SyedMushtaqAliT20 pic.twitter.com/lI4YQuVTLo — Whistle Podu Army ® - CSK Fan Club (@CSKFansOfficial) November 5, 2021