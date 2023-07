रिंकू सिंह को टीम इंडिया में जगह नहीं मिलने पर बुरी तरह भड़के फैंस, लोगों ने BCCI को लेकर कर दिए ऐसे-ऐसे कमेंट्स

Team India News: महेंद्र सिंह धोनी से भी खतरनाक फिनिशर माने जाने वाले रिंकू सिंह को चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमिटी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए मौका ही नहीं दिया. रिंकू सिंह को वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज के लिए नहीं चुना जाना बेहद चौंकाने वाला फैसला रहा, क्योंकि इस बल्लेबाज ने वो किया था जिसे भारत का कोई भी बल्लेबाज सपने में भी नहीं सोच सकता है. बता दें कि रिंकू सिंह ने आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ एक आईपीएल मैच के आखिरी ओवर में लगातार पांच छक्के जड़कर अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाई थी. रिंकू सिंह जैसा कमाल भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कोई भी बल्लेबाज नहीं कर पाया है. तभी से ही ये मांग उठने लगी कि रिंकू सिंह को तुरंत टीम इंडिया में शामिल किया जाए.

रिंकू सिंह को टीम इंडिया में जगह नहीं मिलने पर बुरी तरह भड़के फैंस

रिंकू सिंह को टीम इंडिया में जगह नहीं मिलने पर क्रिकेट फैंस बहुत आग बबूला हो रहे हैं और उन्होंने BCCI और अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमिटी पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए हैं. लोगों ने सेलेक्शन कमिटी में मुंबई लॉबी के असर पर भी कटाक्ष किया है. भारत की टी20 टीम में एक फिनिशर की कमी है, लेकिन फिर भी रिंकू सिंह को सेलेक्टर्स ने मौका ही नहीं दिया है. क्रिकेट फैंस ने सोशल मीडिया पर रिंकू सिंह की तुलना धोनी से करते हुए रिकॉर्ड्स शेयर किए हैं. फैंस ने रिंकू सिंह की अनदेखी को टीम इंडिया के लिए घाटा बताया है. रिंकू सिंह के आईपीएल 2023 के 14 मुकाबलों में 150 के स्ट्राइक रेट से 474 रन बनाए थे.

If Rinku Singh doesn't play for India, it's Indias Loss!! Keep Going @rinkusingh235 pic.twitter.com/mahZ9pdMAB — KKR Bhakt (@KKRSince2011) July 5, 2023

Middle Order Batsman with 450+ Runs, 55+ Average and 145+ Strike Rate in an IPL 2018 MS Dhoni

2023 Rinku Singh They cry for Finisher after MS Dhoni but doesn't select a Genuine Talent pic.twitter.com/Y3LXtskZy5 — KKR Bhakt (@KKRSince2011) July 5, 2023

No Rinku Singh for the T20i series against West Indies. The heroics of IPL didn't work for Rinku sadly! pic.twitter.com/p1iNGhsmVD Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 5, 2023

Feel for Rinku Singh. No place in the T20 setup vs West Indies after doing so well in IPL & domestic. Hoping he gets a place very soon. pic.twitter.com/oDrVTERc8X — Johns. (@CricCrazyJohns) July 5, 2023

No Rinku Singh for the T20i series against West Indies. Feed sad for Lord Rinku Singh. Team India need to be confirmed his position atleast in T20Is. #WIvIND #RinkuSingh #TeamIndia pic.twitter.com/KHd6hQIjB6 — Ashutosh Srivastava (@sri_ashutosh08) July 5, 2023

Rinku Singh in IPL 2023: Innings - 14

Runs - 474

Average - 59.25

Strike rate - 149.54

Fifties - 4

Most Sixes in 20th overs. Feel for Rinku Singh has done incredibly well in IPL and domestic cricket as well. But he hasn't selected, hope he will get chance in future. pic.twitter.com/Utur9Ly5nL — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) July 5, 2023

Rinku singh last 10 innings

35 (28)

42 (23)

40 (15)

46 (33)

48 (21)

58 (31)

53 (33)

46 (35)

21 (10)

54 (43)

67 (33) they didn't select Rinku lmaoooo

Mumbai Indians lobby login pic.twitter.com/NCPJO7279q — god (@GodOfDeath728) July 6, 2023

Sorry Rinku Singh And Ruturaj Gaikwad You Are Not From Mumbai Lobby, So Try Next Year. https://t.co/KRfKWDHux4 pic.twitter.com/pKQAQ0fpcb — Aufridi Chumtya (@ShuhidAufridi) July 5, 2023

We are living in a society where Rinku Singh is ignored by selectors & Wankhede Highway basher Ishan Kishan is selected becoz he plays for Mumbai Indians Shame on you selectors & Rohit Sharma pic.twitter.com/jgdmrrklhx — (@82off52) July 6, 2023

Sanju Samson 362 runs in ipl

Meanwhile

Rinku singh 474 runs

Nitish Rana 413 runs with 3 wickets

But we can't buy PR and sofa https://t.co/OLSKKm8gCH pic.twitter.com/mQxeDkKec9 — Ashish Shrivastava (@ashishayush1177) July 5, 2023

Most runs in last 2 overs of an IPL chase ever. 41 - Rinku Singh v GT, 2023

36 - Rinku Singh v LSG, 2023

33 - MS Dhoni v RCB, 2019 Not enough for Rinku Singh to get a place in Indian Team MC BCCI BKL pic.twitter.com/Jdck5OT7ZZ — KKR Bhakt (@KKRSince2011) July 5, 2023

सबसे बड़े फिनिशर का इस्तेमाल नहीं कर रही टीम इंडिया

रिंकू सिंह को साल 2018 में केकेआर की टीम ने 80 लाख रुपये में खरीदा था. रिंकू सिंह ने उत्तर प्रदेश की तरफ से 40 फर्स्ट क्लास मैचों में 2875 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं. रिंकू सिंह ने 50 लिस्ट ए मैचों में 1749 रन बनाए हैं. रिंकू सिंह ने लिस्ट ए में 1 शतक और 16 अर्धशतक लगाए हैं. रिंकू सिंह 4 महीने बाद वर्ल्ड कप 2023 में वैसे ही टीम इंडिया को ट्रॉफी दिला सकते हैं, जैसे धोनी ने 2011 के वर्ल्ड कप में भारत को 28 साल बाद चैम्पियन बनाया था. जब भी ये खिलाड़ी पिच पर कदम रखता है, तो अपनी तूफानी बैटिंग से हारी हुई बाजी भी जिता देता है. इस खिलाड़ी के रूप में टीम इंडिया (Team India) को महेंद्र सिंह धोनी से भी खतरनाक फिनिशर मिल गया है, जिसकी उसे सालों से तलाश थी.



भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम इस प्रकार है:

ईशान किशन (विकेटकीपर), शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (उप कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या (कप्तान), अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, आवेश खान और मुकेश कुमार.

भारत बनाम वेस्टइंडीज टी20 सीरीज

पहला टी20 मैच, 3 अगस्त, शाम 8.00 बजे, त्रिनिदाद

दूसरा टी20 मैच, 6 अगस्त, शाम 8.00 बजे, गुयाना

तीसरा टी20 मैच, 8 अगस्त, शाम 8.00 बजे, गुयाना

चौथा टी20 मैच, 12 अगस्त, शाम 8.00 बजे, फ्लोरिडा

पांचवां टी20 मैच, 13 अगस्त, शाम 8.00 बजे, फ्लोरिडा