Rishabh Pant के लिए गुड न्यूज, साउथ अफ्रीका दौरा शुरू होने से पहले मिली ये बड़ी जिम्मेदारी

नई दिल्ली: भारतीय टीम के धाकड़ बल्लेबाज ऋषभ पंत ने पिछले कुछ समय में टीम इंडिया में अपना एक अलग ही मुकाम बना लिया है. वह फिलहाल टीम इंडिया के नंबर एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं और वो सेलेक्टर्स की भी पहली पसंद हैं. पंत अभी भारतीय टीम के साथ अफ्रीके के दौरे पर हैं. इससे पहले उन्हें एक अहम जिम्मेदारी मिल चुकी है. आइए जानते हैं.

भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एंबेसडर (Brand Ambassador) बनाया गया है. राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने खुद ट्वीट कर इस बात की घोषणा की है. पंत भारत के लिए तीनों ही फॉर्मेट में खेलते हैं. धामी ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया है, 'भारत के बेहतरीन क्रिकेट खिलाडियों में से एक, युवाओं के आदर्श और उत्तराखण्ड के लाल श्री ऋषभ पंत जी को हमारी सरकार ने राज्य के युवाओं को खेलकूद एवं जन-स्वास्थ्य के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'राज्य ब्रांड एंबेसडर' नियुक्त किया है.'

ऋषभ पंत ने अपने ट्विटर अकाउंट से खुद मुंख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा है, ' उत्तराखंड के लोगों के बीच खेल और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए यहां का ब्रांड एंबेसडर बनाने के लिए शुक्रिया पुष्कर सिंह धामी सर, मैं लोगों के बीच यह संदेश देने के लिए पूरी कोशिश कूरूंगा और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप देश को फिट बनाने के लिए ऐसे कदम उठा रहे हैं.'

Thank you @pushkardhami sir for giving me the opportunity to be the Brand Ambassador of promoting Sports and General Health among the people of Uttarakhand. I’ll do my best to spread this message and feeling happy that you are taking these steps towards a fitter India. https://t.co/xv17rs5bV0

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) December 19, 2021