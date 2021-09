'बहुत इंतजार किया इस दिन का', Virat Kohli के फैसले पर Rohit Sharma के फैंस में खुशी की लहर

नई दिल्ली: भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2021 से ठीक पहले ये फैसला किया है कि वो इस बड़े टूर्नामेंट के बाद टी20 टीम की कप्तानी छोड़ देंगे. ऐसे में टीम इंडिया को एक नया कप्तान मिल जाएगा. भारतीय टीम का नया कप्तान बनने के सबसे बड़े दावेदार दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा हैं. ऐसे में रोहित के फैंस इस वक्त बहुत ही खुश हैं.

विराट कोहली जैसे ही टी20 टीम की कप्तानी करेंगे उसके बाद इस पद के लिए सबसे बड़े दावेदार उन्हीं के दोस्त रोहित शर्मा होंगे. रोहित कोहली के बाद टीम के सबसे दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं. रोहित की कप्तानी में आज तक कभी भी किसी सीरीज या बड़े टूर्नामेंट में टीम इंडिया को हार का सामना नहीं करना पड़ा है. तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि रोहित ही अगले कप्तान होंगे.

जैसे ही रोहित शर्मा के फैंस को ये खबर लगी की विराट कोहली ने टी20 टीम के कप्तान पद को छोड़ने का फैसला कर लिया है. दुनियाभर में उनके फैंस को काफी खुशी है. लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह के मीम्स शेयर कर मजे ले रहे हैं. आईए एक नजर डालते हैं उन मीम्स पर जो रोहित शर्मा के फैंस ने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं.

They trolled Rohit for overseas 100, he scored in England.

They trolled him as temporary captain and now he's gonna be India's T20 captain.

Learn to slap your Haters the way Rohit Sharma does. @ImRo45 #RohitSharma #captaincy

— Rukamkesh Meena (@RukamkeshINC) September 16, 2021