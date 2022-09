IND vs AUS: लाइव मैच में Dinesh Karthik की गलती पर भड़के रोहित, गुस्सा होकर पकड़ ली गर्दन; देंखे Video

Rohit Sharma On Dinesh Karthik: भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 विकेट से करारी हार झेलनी पड़ी. इस मैच में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने बहुत ही खराब खेल दिखाया. गेंदबाजों की खराब फॉर्म का खमियाजा भारत को हारकर चुकाना पड़ा. इस मैच में एक ऐसा भी क्षण आया. जब कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) विकेटकीपर दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) के ऊपर आगबबूला हो गए और गुस्से में उन्होंने कार्तिक की गर्दन पकड़ ली.

Rohit Sharma को आया गुस्सा

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने प्लेइंग इलेवन में ऋषभ पंत (Rishabh Pant) की जगह दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) को मौका दिया, लेकिन कार्तिक ने मैच में तीन बड़ी गलतियां की, जिनकी वजह से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. भारत की तरफ से सिर्फ अक्षर पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी की. उन्होंने आरोन फिंच (Aaron Finch) को जल्दी आउट कर दिया. इसके बाद युजवेंद्र चहल की गेंद पर स्टीव स्मिथ बिल्कुल स्टंप्स के बीच में पाए गए, लेकिन कार्तिक ने LBW की अपनी नहीं की.

रोहित शर्मा ने पकड़ी गर्दन

युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) के ओवर के बाद उमेश यादव (Umesh Yadav) ने अपने दूसरे ओवर में धमाकेदार की और स्टीव स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल को पवेलियन की राह दिखाई, लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज जब आउट हुए, जब कप्तान रोहित शर्मा ने DRS लिया. यहां तक कि दोनों बार एज लगने पर भी विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने आउट की अपील नहीं की, जिससे रोहित शर्मा को गुस्सा आ गया और उन्होंने कार्तिक की गर्दन पकड़ ली. कार्तिक ने मैच में एक के बाद 3 बड़ी गलतियां कीं.

Shame on Rohit Sharma for trying to threaten Dinesh Karthik#SackRohit #INDvsAUS pic.twitter.com/BaZ6YD75MH

— flick (@133notout) September 20, 2022