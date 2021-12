रोहित शर्मा ने बनाया ऐसा महारिकॉर्ड, तोड़ने के लिए तरस रहे बड़े-बड़े बल्लेबाज

नई दिल्ली: भारत के लिमिटेड ओवर्स के कप्तान रोहित शर्मा की गिनती दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में होती है. रोहित कुछ ही गेंदों में मैच का रुख बदल देते हैं. उनके लंबे छक्के लगाने की कला से सभी वाकिफ हैं. रोहित के नाम वनडे क्रिकेट के कई बड़े रिकॉर्ड हैं. उन्होंने अपने बल्ले से दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा सकते हैं. आज से चार साल पहले रोहित ने आज के दिन ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया था.

रोहित शर्मा अपनी तूफानी पारी के लिए जाने जाते हैं. रोहित ने आज से चार साल पहले श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 35 गेंदों में 12 चौके और 10 छक्के की मदद से टी20 इंटरनेशनल का संयुक्त रूप से सबसे तेज शतक लगाया था. इस मैच में रोहित ने 43 गेंदों में 118 रनों की तूफानी पारी खेली थी. तब हिटमैन की बल्लेबाजी की पूरे वर्ल्ड में तारीफ हुई. रोहित के नाम कई अनोखे रिकॉर्ड दर्ज हैं. बीसीसीआई ने रोहित शर्मा की यादगार पारी का ट्विटर पर पोस्ट किया है.

12 fours, 10 sixes, and still the equal-fastest men’s T20I century

Rohit Sharma smashed 118 off just 43 balls on this day in 2017 against Sri Lanka pic.twitter.com/buuYhtw3tg

— ICC (@ICC) December 22, 2021