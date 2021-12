साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से भी रोहित बाहर, विराट नहीं ये खिलाड़ी बनाया गया नया कप्तान

नई दिल्ली: साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस वक्त टीम इंडिया तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में भिड़ रही है. इस सीरीज के ठीक बाद भारतीय टीम को इतने ही मैचों की वनडे सीरीज भी अफ्रीकी टीम के खिलाफ खेलने वाली है. बता दें कि वनडे टीम के कप्तान पहले ही चोट के चलते वनडे टीम से बाहर हो गए थे. वो अपनी चोट से ठीक नहीं हो पाए हैं और अब उनको वनडे टीम से भी बाहर होना पड़ा है. इस टीम को एक नया कप्तान भी मिला है.

साउथ अफ्रीका दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम का ऐलान हो चुका है. इस टीम से कप्तान रोहित शर्मा पहले ही बाहर हो चुके हैं. रोहित की गैरमौजूदगी में विराट कोहली नहीं बल्कि केएल राहुल को वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. बता दें कि रोहित पहले ही मांसपेशियो में खिचाव होने की वजह से टीम से दूर हैं. उम्मीद थी कि वो वनडे सीरीज में वापसी कर लेगें लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.

#TeamIndia for three ODI series against South Africa announced.

The All-India Senior Selection Committee has named Mr KL Rahul as Captain for the ODI series as Mr Rohit Sharma is ruled out owing to an injury.

WATCH the PC live here - https://t.co/IVYMIoWXkq

— BCCI (@BCCI) December 31, 2021