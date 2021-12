चोटिल होकर द. अफ्रीका टेस्ट सीरीज से बाहर हुए रोहित, फैंस ने वायरल किए ये मजेदार मीम्स

जोहानिसबर्ग: भारत का दक्षिण अफ्रीका दौरा 26 दिसंबर से शुरू होगा, जहां उसे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज और इतने ही मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है. टीम इंडिया 16 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए रवाना हो सकती है. दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है. दरअसल, टेस्ट टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन टेस्ट की सीरीज से बाहर हो गए, क्योंकि मुंबई में टीम के नेट सेशन के दौरान उनके बाएं पैर की मांसपेशियों की पुरानी चोट उभर आई है और साथ ही उनके हाथ में भी चोट लगी है.

फैंस ने वायरल किये ये मजेदार मीम्स

भारत ‘ए’ के कप्तान प्रियांक पांचाल टेस्ट सीरीज के लिए सलामी बल्लेबाज के रूप में रोहित का विकल्प होंगे. बीसीसीआई ने कहा, ‘टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा को कल मुंबई में ट्रेनिंग सत्र के दौरान बायें पैर की मांसपेशियों में चोट लगी. वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी तीन टेस्ट की सीरीज से बाहर हो गए हैं. प्रियांक पांचाल टेस्ट टीम में रोहित शर्मा की जगह लेंगे.’ रोहित शर्मा के टेस्ट सीरीज से बाहर होने के बाद फैंस ने सोशल मीडिया पर चुटकी लेते हुए मजेदार मीम्स वायरल कर दिए हैं.

