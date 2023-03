WATCH: रोहित शर्मा ने सरेआम कर दिया शख्स को शादी के लिए प्रपोज, Video से इंटरनेट पर मचा तहलका!

भारत को मिली करारी हार

टीम इंडिया को विशाखापट्टनम में खेले गए सीरीज के दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से हराया. यह वनडे फॉर्मेट में भारत की गेंदों के लिहाज से सबसे बड़ी हार है. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया. रोहित शर्मा की टीम इंडिया में वापसी हुई जो निजी कारणों से पहला वनडे नहीं खेल पाए थे. भारतीय टीम 117 रन बनाकर आउट हो गई, जिसके बाद मिचेल मार्श (66*) और ट्रेविस हेड (51*) ने मिलकर 11 ओवर में ही टीम को जीत दिला दी.

रोहित ने फैन को किया प्रपोज

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में रोहित अपने एक प्रशंसक को एयरपोर्ट पर शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं. कप्तान रोहित शर्मा एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान एक फैन उनसे मिलने पहुंच जाता है. रोहित के हाथ में गुलाब का फूल होता है, वह इसे उसी फैन को गिफ्ट कर देते हैं और कहते हैं- मुझसे शादी करोगे. वह प्रशंसक भी हंसने लगता है.

Rohit Sharma is an amazing character - what a guy! pic.twitter.com/YZzPmAKGpk

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 19, 2023