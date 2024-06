Video Watch: रोहित शर्मा का ट्रेडमार्क स्टाइल, ऑस्ट्रेलिया को सरेआम कर दिया बेइज्जत, वीडियो हो गया वायरल

Rohit Sharma T20 World Cup 2024: टी20 वर्ल्ड कप में भारत की शानदार जीत का सिलसिला जारी है. ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से हराकर भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है. इस जीत के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कंगारू टीम पर तंज कसा है. रोहित ने सुपर-8 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 92 रन की तूफानी पारी खेली थी. इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलियाई टीम की बेइज्जती कर दी.

रोहित शर्मा ने क्या कहा?

जब रोहित शर्मा से ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''हमें जो करना था वो हमने कर दिया, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम इस टूर्नामेंट में नहीं है.'' इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे सभी पत्रकार अपनी हंसी नहीं रोक सके. सोशल मीडिया पर भी रोहित शर्मा के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है.

Rohit Sharma said "One big takeaway from last match is there is no more Australian cricket team in this wc" pic.twitter.com/QD5xIuPLtW

भारत का विजय अभियान

इस टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन शानदार रहा है. टीम ने आयरलैंड, पाकिस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है. अब भारत का सामना सेमीफाइनल में इंग्लैंड से होगा. जोस बटलर की कप्तानी वाली इंग्लैंड टीम भी इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में है. भारत इंग्लिश टीम के खिलाफ 2022 टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मिली हार का बदला लेने उतरेगी.

How's the team's environment?

Is #ViratKohli's form a concern?

Thoughts on rain threats and no reserve day in semi-final 2

| #TeamIndia's skipper, #RohitSharma addresses the press and answers some questions ahead of the big game where the #MenInBlue will look to… pic.twitter.com/OLyHHXRV6a

